Pesquisa coloca Jair Bolsonaro à frente de Lula na corrida ao Planalto

Pesquisa Modalmais/Futura Inteligência divulgada nesta quarta-feira (23) aponta ligeira liderança do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), na corrida ao Palácio do Planalto nestas eleições. O levantamento indica queda no índice de rejeição do pré-candidato à reeleição e vantagem em relação ao principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na projeção para o primeiro turno.

Segundo o levantamento da instituição financeira, Bolsonaro aparece com 34,3% das intenções e Lula com 33,3%. Mas mesmo na pesquisa estimulada, o cenário aparece muito favorável a Bolsonaro em que aparece com 34,7% das intenções de voto praticamente ao lado do petista que tem 35% das intenções.

Num eventual segundo turno, porém, a pesquisa ainda aponta para uma vitória de Lula sobre Bolsonaro: 48% para Lula e 40% para Bolsonaro. Contra os demais pré-candidatos, o capitão segue em vantagem, conforme o estudo: 43,2% a 37,8% contra Ciro Gomes; 45,5% a 30% contra João Doria e 40,2% a 32,8% contra Sergio Moro.

Para o levantamento Modalmais/Futura Inteligência foram entrevistadas, por telefone, 2.000 pessoas, entre 14 e 17 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.