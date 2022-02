PJC cumpre mandado de busca e apreensão e prende suspeitos de realizarem tráfico de droga e receptação

A Polícia Judiciária Civil (PJC), apreendeu um menor e prendeu em flagrante dois indivíduos suspeitos de realizarem o crime de tráfico de droga e receptação de produtos de furto e roubo, nesta terça-feira (22), em Tangará da Serra-MT.

Os investigadores estavam monitorando uma residência que fica no bairro Morada do Sol e com êxito conseguiram desmontar um escritório do tráfico e no mesmo quintal havia uma segunda casa que era usada para guardar os produtos de furto e roubo.

Mediante aos fatos, o menor foi detido e os outros dois integrantes da ação que já possuem registro criminal foram presos em flagrante.

Em uma outra situação, a PJC cumpriu um mandado de busca e apreensão, onde dois suspeitos foram presos enquadrados também pelo crime de tráfico de droga.

Na residência foi localizado vários celulares, uma motocicleta, um violão e entorpecentes de pasta base de cocaína.