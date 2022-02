PL filia Rei do Porco e nega pressão por Wellington ao Governo

O Partido Liberal (PL) oficializou a filiação de Reinaldo Moraes, o “Rei do Porco”, ao partido, de olho no projeto eleitoral para 2022. Como o já adiantado pela coluna Bastidores, o nome do ex-candidato ao Senado como pré-candidato ao Governo ainda pode surgir. Sobre a pressão em cima do atual senador e líder do partido em Mato Grosso, Wellington Fagundes, para concorrer ao Palácio Paiaguás, foi categórico: “tudo mentira”.

Segundo Morais, a prioridade é garantir o “projeto Bolsonaro 2022”, fortalecendo o palanque do presidente da República no Estado. De Wellington -também já adiantamos- a vontade é mesmo concorrer à reeleição ao Senado.

O PL segue buscando partidos da direita e centro para formar seu arco de alianças em 2022.