PL inicia caravana de filiações nesta sexta-feira, por Sinop

Liderado pelo senador Wellington Fagundes, o Partido Liberal inicia em Mato Grosso, a ‘Caravana Verde e Amarelo’, com objetivo de percorrer todas as regiões do Estado para reunir-se com lideranças, pré-candidatos e fortalecer ainda mais o projeto do presidente Jair Bolsonaro e o partido, com novas filiações.

A primeira cidade a receber a caravana será Sinop – no Norte do Estado –, nesta sexta-feira (25). O evento acontecerá no Sindusmad, na Avenida Jacarandás, às 18h.

“A intenção da caravana é ampliar o apoio ao projeto de reeleição do presidente Bolsonaro, por isso vamos filiar pré-candidatos a deputados estaduais e federais em todas as regiões do Estado nas próximas semanas”, afirmou Wellington.

Segundo ele, a caravana vai estender-se durante todo o mês de março, e início de abril, aproveitando o período de janela eleitoral, e o prazo de filiação para pré-candidatos.

“Todos os dias recebemos centenas de ligações de todo o Estado, de pessoas querendo filiar-se ao partido, e agora, nesta caravana, será uma grande oportunidade”, declarou o senador.

Nas próximas semanas a caravana vai passar por cidades como Barra do Garças, Rondonópolis, Juína, Cáceres, dentre outras.

Para o pleito estadual deste ano, o PL além de trabalhar a pré-candidatura à reeleição ao Senado de Wellington Fagundes, também trabalha com a possibilidade de eleger cinco deputados estaduais e três deputados federais.