Planejamento de combate às queimadas começa em Rondonópolis

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e a Defesa Civil Municipal, junto com o Corpo de Bombeiros, deram início aos planejamentos para o desenvolvimento de ações de prevenção e combate às queimadas em Rondonópolis. Nesta terça-feira (15), uma reunião foi realizada para definir os trabalhos, equipes e componentes do Comitê de Gestão do Fogo, e, a compra de equipamentos e materiais que são necessários para o combate às queimadas.

O secretário Municipal de Meio Ambiente, Marcus Vinícius das Neves, explicou que a antecipação dos trabalhos com ênfase no combate às queimadas é importante para maior efetividade das ações, principalmente, na prevenção. “É comprovado que a atividade de prevenção é fundamental e auxilia no combate às queimadas, inclusive, na redução dos gastos públicos”, disse.

Ele ressaltou que para este ano, serão adquiridos mais equipamentos e materiais para os trabalhos. Além disso, mais entidades podem ser chamadas para compor o Comitê de Gestão do Fogo. Também deve ser definida formação da equipe de profissionais que atuarão no combate às queimadas.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, João Mototaxi, reforçou que é importante que seja montada uma estrutura adequada para o combate às queimadas. “O ano passado foi possível uma redução de quase 50% nas queimadas com relação à 2020. Um exemplo foi o trabalho da Secretaria Municipal de Agricultura na Aldeia Tadarimana, com resultados positivos, proporcionando o combate aos focos de queimadas de forma rápida”.

Para este ano, a intenção é intensificar as ações de prevenção às queimadas, incluindo medidas educacionais nas escolas da cidade e promoção de cursos para agricultores e presidentes de bairros, bem como reforçar a fiscalização de terrenos baldios na área urbana. “Queremos ampliar ainda mais as ações de prevenção para que neste ano os resultados sejam ainda melhores”, concluiu João Mototaxi.