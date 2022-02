PM encontra 15 ares condicionados e 14 compressores de ar com identificação da Prefeitura em terreno baldio

A Polícia Militar (PM), em patrulhamento pelas imediações do bairro Jardim Adriana, encontrou em um terreno baldio 15 equipamentos de ar condicionado e compressores na tarde deste sábado (26). Todo o material estava escondido em meio ao matagal. Pelo menos um dos equipamentos é patrimoniado.

Tratam-se de ares condicionados da Prefeitura de Rondonópolis. Todos ainda embalados e nas caixas. Em cada uma das delas, o número de lote e pedido feito em nome do Município. A PM acreditava que os equipamentos pudessem ter sido furtados de uma obra municipal, por exemplo, de creches e escolas. Em nota, a Prefeitura informou que os equipamentos pertencem à Saúde (veja abaixo).

Dos 14 compressores, oito são de 18 mil BTUs, 3 de 12 mil BTUs e 3 de 30 mil BTUs. Cinco viaturas policiais atuaram na recuperação dos equipamentos. Todo o material foi encaminhado para a Primeira Delegacia.

Denúncia

O trabalho dos policiais logrou êxito após uma denúncia anônima, dando conta de um automóvel que por repetidas vezes passou devagar em frente ao terreno baldio, como que “cuidando” da área.

No momento da chegada dos policiais militares, não havia ninguém no local. Nenhum suspeito acabou preso. Possivelmente, a intenção dos criminosos era se aproveitar do feriado de Carnaval e fim de semana sem expediente no Paço e Secretarias para fazer o furto dos equipamentos.

A Polícia Judiciária Civil deverá investigar o caso.

Nota

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Rondonópolis emitiu a seguinte nota:

“A Secretária Municipal de Saúde informa que a porta da frente do almoxarifado central da Saúde foi arrombado neste sábado (26) e que houve o furto de mercadorias.

Todas as medidas cabíveis já foram tomadas pelo município.

A Secretaria está fazendo um levantamento dos itens furtados. Os aparelhos de ar condicionado localizados pela Polícia já foram entregues a Saúde”.