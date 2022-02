PM impede ação criminosa, prende quadrilha e evita entrada de materiais ilícitos na Mata Grande

Cinco pessoas foram presas pela Polícia Militar (PM) na madrugada desta quarta-feira (23), na MT-130, Alto da Colina, em Rondonópolis (MT). Os suspeitos devem responder pelos crimes de quadrilha ou bando, posse irregular de arma de fogo, tráfico ilícito de drogas e direção perigosa.

Os indivíduos são suspeitos de tentar colocar materiais ilícitos para dentro da penitenciária Mata Grande.

A guarnição foi acionada via 190 para fazer rondas nas proximidades da penitenciária onde haviam drones sobrevoando a unidade.

Ao chegar próximo ao local conhecido como Alto da Colina, a PM visualizou um veículo Gol parado às margens da rodovia.

Durante a abordagem e revista, a PM encontrou no veículo vários carregadores para celulares, 2 controles para drones, 1 serra starrett usada para cortar ferro, 2 porções grandes de substância análoga a maconha amarradas por linha de anzol, 1 caixa preta contendo bateria para drone e algumas peças.

O suspeito disse que estava no local para dar apoio a outros dois comparsas que estavam em meio a mata pilotando um drone e que poderia haver outro carro envolvido na ação criminosa.

O indivíduo disse ainda que trabalha em uma empresa de aplicativo e que iria receber uma quantia de R$ 500,00.

Diante das informações, a Polícia realizou campana com o intuito de localizar o outro veículo que estaria envolvido. Durante a campana, um veículo Strada de cor branca, com uma caixa de som na traseira subiu sentido Mata Grande em alta velocidade e instantes depois retornou.

A guarnição iniciou o acompanhamento do veículo onde já na entrada do Anel Viário, os suspeitos desfizeram de uma bolsa e um controle aparentando ser de drone.

O veículo seguiu sentido ao Bairro Jardim Iguassu em alta velocidade com o intuito de despistar a guarnição.

Já na Rua Tamoios, a guarnição conseguiu encontrar o veículo Strada, porém os suspeitos já haviam fugido.

A PM apreendeu R$10.276,25 em espécie, 5 cartões bancários, 1 aparelho celular, 1 bolsa contendo uma quantia em dinheiro, algumas joias, bem como havia entorpecente embalado juntamente com dois aparelhos celulares e um carregador em cima do banco traseiro do veículo.

Instantes depois, a Polícia conseguiu prender um suspeito que era o motorista do veículo. Ele disse para a PM que estava voltando do presídio onde teria dado apoio a duas pessoas.

Diante da situação, foram feitas diligências na residência do suspeito no Bairro Jardim Iguassu, onde foi localizado uma arma de fogo calibre 38 do tipo carabina, bem como duas munições calibre 9mm, uma luneta e 1 rádio comunicador.

Todas as pessoas que estavam na companhia do motorista foram detidas.

Ao retornar ao local onde foi dispensado a mochila preta, foi verificado que se travava de um drone, um controle, 4 hélices de drone, 2 molhos de chaves, 1 carregador de cor branca e linha de nylon.

Um dos suspeitos detido faz parte de uma organização criminosa e é o responsável por aplicar o “salve”.

Diante dos fatos, os suspeitos, veículos usados para cometer o delito e materiais apreendidos foram encaminhados para 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.