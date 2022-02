Polícia Civil apreende arma de fogo durante cumprimento de buscas em Juscimeira

Uma arma de fogo, tipo espingarda, foi apreendida pela Polícia Civil, na manhã de sábado (12), em uma operação da Polícia Civil, deflagrada para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar no município de Juscimeira.

Na ação, um idoso de 74 anos foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

A ordem judicial de busca e apreensão domiciliar foi expedida pela Comarca de Juscimeira com base em investigações da polícia Civil e cumprida na residência do suspeito no bairro Beira Rio. Durante as buscas no local, os policiais localizaram uma arma de fogo, tipo espingarda calibre 32.

Diante dos fatos, a arma foi apreendida e o suspeito conduzido à Delegacia de Juscimeira, onde após ser interrogado foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.