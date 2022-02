Polícia Civil prende dois envolvidos em morte e ocultação de cadáver de adolescente

Duas pessoas envolvidas em crimes de homicídio e ocultação de cadáver de um adolescente ocorrido no início do ano em Guarantã do Norte tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil, nesta semana, após serem identificados em investigações da Delegacia do município.

Nas investigações, cinco pessoas envolvidas no crime foram identificadas, sendo cumpridos mandados de prisão temporária contra dois dos suspeitos e três continuam foragidos.

O corpo do jovem Ennoldy Gadiel Fernandes de Souza, de 17 anos, conhecido como “Maldade”, estava desaparecido desde o dia 30 de dezembro de 2021 e foi localizado pela Polícia Civil, no dia 06 de janeiro, enterrado em uma cova rasa, nos fundos de uma chácara na Rodovia MT-419.

Com a localização do corpo, o caso que já era apurado como desaparecimento passou a ser investigado como homicídio. Durante as diligências, os policiais da Delegacia de Guarantã do Norte identificaram cinco suspeitos de participar do crime.

Com base nos levantamentos, o delegado Victor Hugo Caetano de Freitas representou pelos mandados de prisão temporária contra os suspeitos, que foram deferidos pela Justiça, sendo dois deles cumpridos na segunda-feira (07). “As diligências seguem em andamento para prender os demais envolvidos que estão foragidos e esclarecer alguns pontos do crime, podendo ao final das investigações as prisões em temporárias serem convertidas em preventivas”, disse o delegado.