Polícia Civil prende homem que abusou sexualmente de enteadas e do ‘neto’

Um homem de 67 anos foi preso em Tangará da Serra, nesta sexta-feira (11), pela equipe da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, pelo crime de estupro cometido contra suas duas enteadas e o filho de uma delas, ‘neto’ de consideração do suspeito.

O cumprimento do mandado judicial integra a 2ª edição da Operação Resguardo, coordenada pelo Ministério da Justiça com todas as Polícias Civis do País, em ações repressivas e de orientações em relação à violência doméstica e sexual.

Crimes

A prisão do criminoso foi efetuada com apoio da equipe da Delegacia da Mulher de Várzea Grande, durante as ações da Operação Resguardo realizadas em Tangará da Serra-MT. Ele foi localizado em um comércio, nas imediações do aeroporto do município.

Conforme as investigações da DEDM de Tangará da Serra, os abusos foram cometidos contras as duas enteadas do idoso quando eram menores de idade. Hoje, as duas são maiores. O filho de uma delas também sofreu abusos do idoso.

De acordo com a delegada Liliane Diogo, foi constatado que o investigado praticou os abusos sexuais por um longo tempo contra os familiares. “Conseguimos prender um suspeito de estupro de vulnerável e o tiramos da sociedade para que ele venha responder pelos crimes cometidos”, destacou a delegada, acrescentando que a Operação Resguardo tem o objetivo de levar informação à população, especialmente mulheres, para que possam procurar o auxílio da Polícia Civil em caso de sofrer qualquer tipo de violência.

Operação Resguardo

Em Mato Grosso, as oito Delegacias de Defesa da Mulher na região metropolitana e interior do estado, O Plantão 24h de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabáe os Núcleos de Defesa da Mulher estão engajados na operação, que contará ainda com ações preventivas. A operação tem foco na conclusão de procedimentos policiais, cumprimentos de mandados de prisão e de buscas, checagem de denúncias e fiscalização do cumprimento de medidas protetivas.

A Operação Resguardo será concluída no dia 08 de março, com a divulgação do balanço geral das ações realizadas no período.

Denúncias

Denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas em Mato Grosso aos números da Polícia Civil (197 e 181); pela Delegacia Virtual (www.delegaciavirtual.mt.gov.br) ou ainda em uma delegacia, presencialmente.

Outra opção é o Disque 180, de abrangência nacional. Qualquer pessoa pode acionar o serviço, que funciona diariamente, 24 horas, incluindo sábados, domingos e feriados. O serviço cadastra e encaminha os casos aos órgãos competentes. Além disso, as delegacias estaduais também recebem denúncias presenciais.