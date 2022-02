Por Andréia Oliveira com José Carlos Araújo

A Polícia Federal (PF) incinerou cerca de 400 Kg de entorpecentes na manhã desta sexta-feira (18), em Barra do Garças (MT). Todo o material queimado foi apreendido nos últimos 6 meses.

Conforme informações da PF, o trabalho foi feito em conjunto com as forças de segurança das cidades de Barra do Garças, Aragarças (GO) e Pontal do Araguaia (MT).