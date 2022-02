Polícia Federal vai até a casa de suspeito que ameaçou envenenar Bolsonaro

A PF (Polícia Federal) foi até a residência de um homem suspeito de ameaçar o presidente Jair Bolsonaro (PL) na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. Uma equipe esteve na residência do morador nesta segunda-feira (7). O publicitário Bismarck Victor Diniz teria sugerido o envenenamento do presidente em uma postagem realizada nas redes sociais.

O chefe do Executivo fará visita à região para inaugurar a última etapa da transposição do rio São Francisco. Ele deve ir até o local com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho (PL). Bismarck teria sugerido que alguém deveria aproveitar a presença de Bolsonaro para envenená-lo.

De acordo com informações obtidas pelo R7de fontes na PF, não foram realizadas buscas na residência. A presença da equipe policial se limitou a coletar informações e fazer questionamentos ao homem.

Ele foi ouvido pelos agentes, mas não chegou a ser preso. As obras dos eixos leste e norte do projeto de integração do rio São Francisco estão concluídas, e as águas da transposição devem chegar ao estado na quarta-feira (9), em evento com a presença do presidente e do ministro.