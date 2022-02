Polícia prende suspeito de matar a própria filha de três meses por se irritar com choro

Por R7

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta quarta-feira (16), em Brasília, no Distrito Federal, um jovem de 23 anos suspeito de matar a filha, então com 3 meses, na cidade de Buritis, a 722 quilômetros de Belo Horizonte.

O crime aconteceu em setembro do ano passado. Segundo a delegada Vanessa Araújo, o suspeito teria matado a filha após se irritar com o choro da criança. À polícia, na época, o pai contou que a filha tinha caído do sofá.

Após as agressões, o suspeito levou a filha, desacordada, para uma unidade médica da cidade. A bebê chegou a ser transferida para um hospital de Brasília, mas não resistiu. Segundo o laudo pericial, a menina sofreu, além de afundamento no crânio, várias lesões de traumatismo craniano, o que não condiz com uma queda de sofá.

Cinco dias após a conclusão do inquérito, a Polícia Civil conseguiu, na Justiça, a prisão preventiva. O investigado foi encaminhado para o sistema prisional.