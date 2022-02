Policiais militares aderem à campanha de doação de sangue e reforçam estoque do Hemocentro

A campanha “Doe sangue, salve vidas; Guerreiro, você é a esperança de muitos”, realizada pelo 10º Batalhão da Polícia Militar, fez crescer consideravelmente a média de doações no MT-Hemocentro, em Cuiabá, e está ajudando a regularizar os níveis de estoque de bolsas de sangue do local, que se encontram baixos no momento.

Na última sexta-feira (18.02), a campanha ganhou reforço do comandante-geral da PMMT, coronel Jonildo José de Assis, que lançou um desafio nas redes sociais destinado aos policiais militares e demais Forças de Segurança do Estado, e esteve no Hemocentro junto com os alunos do 7º Curso de Policiamento Montado para realizar também a sua doação.

Além da PM, a campanha também foi abraçada por pessoas da sociedade civil, que aproveitaram a oportunidade para conhecer o trabalho do Hemocentro e realizar suas primeiras doações, como é o caso do assessor parlamentar Lucas Mendonça Ramalho, de 23 anos. “Descobri a campanha pelas redes sociais do coronel Assis, me solidarizei com a causa e vim doar sangue pela primeira vez”, afirmou o jovem, que pretende se tornar um doador regular no Hemocentro.

O comandante do 10º Batalhão da PM, tenente-coronel Luis Fernando Oliveira Dias, aproveitou para fazer sua doação sanguínea na manhã desta terça-feira (22), e destacou o trabalho da PM no âmbito social. “A Polícia Militar está nas ruas, mas além disso, é um grupo de pessoas que estão aptas para sempre estarem ajudando o próximo, independente da motivação. A PM realiza campanhas de ações sociais, como é o caso desta campanha, que busca fortalecer o Hemocentro”, completou o comandante.

Segundo o tenente-coronel, 25 policiais militares já contribuíram com a campanha. “O número pode ser suficiente para salvar até 100 vidas, uma vez que cada bolsa de sangue pode ajudar até quatro pessoas”, explica o tenente-coronel, que espera que até o fim da campanha, mais de 50 policiais possam ter passado pelo Hemocentro e contribuir com as doações.

Estímulo para novos doadores

De acordo com a diretora do Hemocentro, Gian Carla Zanela, a campanha realizada pelo 10º Batalhão da PM contribuiu para que o número da média de doações de sangue subisse de aproximadamente 40 doações por dia, para quase 60 doações diárias. Segundo a diretora, campanhas desse tipo são fundamentais para captar novos doadores regulares.

“Essas campanhas são importantes porque são muitas pessoas que vêm doar sangue e dentro desse grupo de pessoas, algumas delas sempre fidelizam e começam a doar sangue regularmente. Estamos precisando muito dessas doações porque os estoques de sangue estão baixos no país inteiro, e em Mato Grosso não é diferente”, completa a diretora fazendo apelo à população.

Critérios para doação de sangue

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, que estejam com boa saúde e que pesem mais de 50 quilos. Entre outros critérios estão: ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior e não ter consumido bebidas alcoólicas pelo período de 12 horas antes da doação. Pessoas diagnosticadas com covid-19 devem aguardar pelo menos 10 dias após o fim dos sintomas para agendar uma doação.

As doações podem ser realizadas de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Para ser um doador é necessário ser maior de idade e pesar 50 quilos ou mais. O Hemocentro está localizado na rua 13 de Junho, 1055, no Centro Sul, em Cuiabá.