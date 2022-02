Policial tenta matar colega dentro de batalhão da PM em São Paulo

Um policial militar tentou matar um companheiro de farda, no Parque dos Camargos, em Barueri, na Grande São Paulo, por volta de 17h45 deste domingo (20). A tentativa de homicídio aconteceu na sede da 1ª Companhia do 20° Batalhão de Polícia Militar de São Paulo, na Avenida Zélia, número 1330.

De acordo com informações de um policial da própria Companhia, o sargento conversava com um soldado, quando tentou sacar sua arma para matar o colega. Neste momento ele foi impedido por dois policiais.

Segundo a fonte, por transtornos psicológicos, o sargento estava disposto a matar o soldado e em seguida cometer suicídio. O sargento foi contido e colocado em uma viatura dos Bombeiros para ser levado para o Hospital Sameb de Barueri.

Já no veículo ele gritava que os policiais iriam matá-lo no trajeto e que os PMs são assassinos. Ainda de acordo com o policial, o sargento já demonstrava que estava com problemas de ordem psicológica e mesmo dessa maneira o comando o manteve no serviço operacional, armado e atendendo o público.

A Record TV entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, mas não recebeu resposta até a publicação dessa matéria.