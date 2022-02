Portal da Prefeitura oferece ferramenta que agiliza pagamento do IPTU

Já está aberta a temporada para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Rondonópolis. Para proporcionar mais conforto aos cidadãos que precisam pagar o tributo, o portal da Prefeitura Municipal dispõe, desde o ano passado, de um caminho simples e rápido de acesso em que o contribuinte pode verificar o código do imóvel.

“Quem quiser pode entrar no site da Prefeitura e acessar o link ‘cidadão’. Depois ir até ‘Consulta Código Imóvel’ e, em seguida, preencher as lacunas ‘Bairro’, ‘Quadra’ e ‘Lote’ e digitar o número de verificação. Então, basta clicar em ‘Consultar’ que é disponibilizada a inscrição do imóvel”, explica a secretária interina de Receita, Tatiane Bonissoni. Ela ainda reforça que o IPTU já está disponível para pagamento: “Aqueles que desejarem se adiantar e garantir o desconto podem usar esse mesmo atalho e clicar no link ‘IPTU’ e, então, imprimir o boleto”. A consulta rápida pode ser acessada no link http://intranet.rondonopolis.mt.gov.br.

Há ainda a alternativa de se dirigir à Secretaria de Receita para pagar a taxa pessoalmente. A Pasta atende o público, entre segunda e sexta-feira, das 12h às 18 horas. No entanto, a gerente do Departamento de Lançamento e Arrecadação de Tributos da Receita, Neila Maria Santos, ressalta as vantagens de utilizar a internet: “Além de economizar tempo do munícipe, que não precisa se deslocar ao Paço Municipal, evita aglomerações, visto que estamos em um momento de pandemia”.

Ao realizar o pagamento, de acordo com o Decreto nº 10.530 de 13 de dezembro de 2021 (que pode ser conferido clicando no link http://www.rondonopolis.mt.gov.br/media/docs/edicoes/2021/December/23a73f4d-ac9f-487c-8223-9ca956abe6ee.pdf), o contribuinte pode optar por quitar a cota única, recebendo desconto de 20%, ou em até oito parcelas, conforme o valor cobrado. A data para saldar a primeira prestação é 15 de abril e as outras vencem todo dia 15 dos meses subsequentes ou, quando cair em finais de semana ou feriado, no dia útil seguinte. “Os que decidirem se dirigir à Receita para pagar o IPTU devem portar documentos pessoais como RG e CPF e, ainda, documentos que comprovem seu vínculo com o imóvel ou uma procuração do seu titular”, orienta Neila.

A Prefeitura Municipal localiza-se na Avenida Duque de Caxias 1.000 e seu site é http://www.rondonopolis.mt.gov.br.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3411-3524.