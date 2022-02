Preço do etanol no Centro-Oeste recua 2,63% e fecha a R$ 5,330, menor média do País

De acordo com o mais recente Índice de Preços Ticket Log (IPTL), após altas de mais de 2% registradas em janeiro, o preço do etanol na Região Centro-Oeste recuou 2,63% e fechou a primeira quinzena de fevereiro a R$ 5,330 o litro, menor preço médio do País. Já a gasolina na região também apresentou queda no preço, de 0,56%, passando de R$ 6,914 para R$ 6,875.

O valor do diesel segue a tendência nacional de alta e nenhum Estado do Centro-Oeste apresentou queda no preço do combustível. O diesel comum registrou alta de 1,03% e o S-10, 1,45%, com médias de R$ 5,893 e R$ 5,949, respectivamente.

Na análise regional, mesmo com a maior baixa no valor da gasolina entre os quatro Estados (1,36%), Goiás registrou a maior média no valor do combustível, de R$ 6,949. Já o maior preço médio para o etanol foi encontrado no Distrito Federal, a R$ 6,083, mesmo com recuo de 1,89%.

Mato Grosso se destacou na região com as menores médias para a gasolina e o etanol, a R$ 6,771 e R$ 4,895, respectivamente. O percentual de recuo no valor do etanol registrado nos postos mato-grossenses foi o maior em todo o Centro-Oeste, de 3,39%. Em contraponto, o Estado também liderou o ranking das maiores médias para o diesel comum e S-10, a R$ 6,005 e R$ 6,150, apesar de estarem entre as menores altas, de 0,74% e 1,12%, respectivamente.

Ainda sobre o diesel, mesmo ao apresentar a maior alta no valor do tipo comum (1,46%), as bombas de Goiás apresentaram o menor valor médio para o combustível, de R$ 5,771. Os postos do Mato Grosso do Sul comercializaram o tipo S-10 pela menor média, a R$ 5,852, alta de 1,65% em relação a janeiro.

“O Centro-Oeste mantém a liderança do etanol mais barato do País entre as regiões, conforme o último levantamento da Ticket Log. Vale destacar que, em janeiro, o combustível também fechou com o menor preço médio, porém em alta de 2,39%. Agora, o cenário já mudou para menor preço e segunda maior baixa. De acordo com a relação 70/30, o etanol é a opção mais econômica para abastecimento em Goiás e no Mato Grosso. Já a gasolina é mais vantajosa para os motoristas do Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Também houve uma mudança de comportamento em relação a essa análise. No fechamento de janeiro, o etanol se apresentava como uma opção mais favorável apenas para o Estado de Goiás”, aponta Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.