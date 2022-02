Prefeito de Sinop, do Republicanos, embarca no projeto de Wellington e Bolsonaro

O prefeito de Sinop, Roberto Dorner (Republicanos), participou na noite desta sexta-feira (25) do ato de filiação do PL, denominada de Caravana Verde e Amarelo, e declarou apoio à reeleição do senador Wellington Fagundes e do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo Dorner, Wellington e Bolsonaro têm garantido emendas para o município, além de terem trabalhado em diversos projetos em prol do município.

“Não dá para negar o trabalho dos dois por Sinop, onde você vai, tem obra com emenda de Wellington, além de eles estarem trabalhando, por exemplo, pela Universidade Federal do Nortão, e pela finalização da BR-163 até o Pará”, declarou.

Liderado pelo senador Wellington Fagundes, o Partido Liberal iniciou em Mato Grosso a ‘Caravana Verde e Amarelo’, com objetivo de percorrer todas as regiões do Estado para reunir-se com lideranças, pré-candidatos e fortalecer ainda mais o projeto do presidente Jair Bolsonaro e o partido, com novas filiações.

Sinop foi a primeira cidade a receber a caravana, e teve mais de 100 filiados nesta noite.

A caravana vai se estender durante todo o mês de março, e início de abril, aproveitando o período de janela eleitoral, e o prazo de filiação para pré-candidatos.

Para o pleito estadual deste ano, o PL além de trabalhar a pré-candidatura à reeleição de Wellignton Fagundes, também trabalha com a possiblidade de eleger cinco deputados estaduais e três deputados federais.