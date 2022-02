Prefeitura de Rondonópolis abre Inscrições para o cursinho pré-vestibular gratuito

Estão abertas as inscrições para o cursinho pré-vestibular gratuito Zumbi dos Palmares 2022. Os interessados em frequentar as aulas que preparam os estudantes para o Enem e vestibulares podem se inscrever pela internet, preenchendo o formulário com os dados pessoais e apontando qual o local em que deseja participar das aulas.

As inscrições para o cursinho estão sendo feitas somente pela internet e vão até o dia 25 de fevereiro. Os alunos devem entrar no portal da Prefeitura de Rondonópolis por meio do link www.rondonopolis.mt.gov.br/inscricaozumbi-aluno. Após enviar o formulário digitalmente é só aguardar o início das aulas.

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do município, Neiva De Col, explica que a confirmação da matrícula se dará no primeiro dia de aula, previsto para acontecer no dia 02 de março, quando os alunos vão se apresentar com os documentos pessoais no local escolhido para realização do curso.

Esse ano o cursinho será realizado em oito pólos: na Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus, Escola Estadual Daniel Martins de Moura, Escola Municipal Frei Milton da Silva, Escola Municipal João Evangelista, Escola Municipal Firmício Alves Barreto, Escola Municipal Edvaldo Zulliani Belo, Escola Municipal Bonifácio Sachetti e na Escola Municipal Celson de Carvalho.

O objetivo do cursinho gratuito Zumbi dos Palmares é aumentar a igualdade de oportunidades e de condições para todos ingressar nas universidades públicas do Brasil e por meio do ensino superior melhorar a qualidade de vida. Desde 2009, a realização do curso pré-vestibular faz parte das políticas públicas do município.