Prefeitura de Rondonópolis abre inscrições para Projeto Arte e Educação na Comunidade

De mãos dadas para proporcionar às crianças de Rondonópolis um conteúdo que permita seu desenvolvimento de forma ampla, estimulando capacidades outras que ultrapassem a cognição por meio da aquisição de conhecimentos tradicionalmente ofertados nas escolas, a Secretaria Municipal de Cultura (Secult) junto com as secretarias municipais de Educação (Semed), de Promoção e Assistência Social (Sempras) e de Meio Ambiente (Semma) estão com inscrições até 15 de março para quem quiser participar do Projeto Arte e Educação na Comunidade. O programa recebe desde crianças a partir de três anos até pessoas que já estejam na terceira idade.

Essas matrículas são voltadas para ao público dos diversos bairros de Rondonópolis e podem ser feitas nos locais onde as oficinas serão ofertadas, conforme explica o secretário de Cultura, Pedro Augusto Araújo: “Elas vão acontecer em cinco polos, que são a Vila Olímpica, o Parque do Escondidinho, o Centro Cultural José Sobrinho, o Centro de Artes e Esportes Unificados, o CEU, e a Escola de Música da Vila Operária anexa à Obra Kolping”.

Mas o programa não é voltado apenas para a população dos bairros. Alunos do ensino fundamental das escolas municipais também serão contemplados com esse cardápio diversificado de atividades no contraturno escolar. Segundo Pedro Augusto, para eles o encaminhamento ao Arte e Educação se dará a partir do colégio em que estudam e será realizado em um dos oito polos educacionais da cidade.

“Nossa parceria lança um olhar cuidadoso sobre os estudantes que precisam de uma maior atenção por apresentarem determinadas peculiaridades, dificuldades ou, mesmo, disfunções que exigem mais dedicação, como os mais dispersos ou que têm transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o conhecido TDAH. Mas sem esquecer do restante da sala, que também está incluído no perfil a ser beneficiado pelo programa”, compartilha o gestor.

Violão, violino, viola, bateria, canto, balé, capoeira, artes plásticas e cênicas são ferramentas bem propícias para despertar não apenas habilidades artísticas e esportivas, mas também aptidões como percepção espacial, autoconfiança, concentração, raciocínio, criatividade, expressividade e capacidade motora e vocal, como ressalta o secretário. Ele aproveita para lembrar que essas modalidades permitem que os pequenos aprimorem diversas áreas do ser humano que lhes serão demandadas ao longo da vida e que os adultos aperfeiçoem suas posturas frente ao mundo.

“São lições que trabalham também os aspectos social, emocional e cognitivo, estimulando nos participantes o desenvolvimento da socialização, da afetividade, da inter-relação pessoal, além de sua capacidade de interpretação do mundo, contribuindo para suas formações enquanto cidadãos conscientes”, pontua o titular da Cultura. Para aqueles que têm entre três e seis anos aninhos será disponibilizado ainda o balé baby.

Com o Arte e Educação é possível não apenas descobrir talentos, mas, até mesmo, abrir portas para futuros profissionais, já que o programa é um celeiro que facilita a identificação de vocações aperfeiçoando nos participantes suas inclinações. Pedro Augusto anuncia que, ao todo, são mais de duas mil vagas ofertadas e para prestigiar os integrantes do projeto está previsto para o final do ano um evento cultural onde eles vão poder se apresentar para amigos e familiares, exibindo as competências aprendidas em 2022.

Interessados em se matricular no Arte e Educação na Comunidade devem, quando forem realizar a inscrição, portar xérox do RG ou CPF do participante ou do responsável, comprovante de endereço, foto 3X4, número do NIS e, se criança, certidão de nascimento e atestado de matrícula escolar. Quem for se cadastrar no Centro Cultural José Sobrinho, na Vila Olímpica ou no Parque do Escondidinho, os horários de funcionamento são das 8h às 11 horas e das 13h às 17 horas. Já o CEU está aberto das 7h às 17 horas, sem interrupção para almoço. E a Vila Operária recebe as matrículas no período matutino – das 8h às 11 horas. Qualquer dúvida pode ser sanada pelo telefone 3411-5050.