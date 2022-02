Prefeitura decide interditar apenas avenida Sotero Silva a partir desta sexta para realização da feira

Em reunião realizada nesta quarta-feira (16), na Prefeitura, ficou definido que, para atender da melhor forma tanto feirantes como moradores da região e motoristas com o menor impacto e transtornos possíveis, a partir desta sexta-feira (18), durante a realização da Feira da Vila Aurora, permanecerá interditada ao tráfego de veículos somente a Avenida Sotero Silva. A interdição será entre as ruas Rio Branco e 13 de Maio, no bairro Vila Aurora, e ocorrerá todas as sextas-feiras, das 5h às 23h59, até a conclusão da obra de reforma do espaço da Feira da Vila Aurora.

A reunião contou com a participação da secretária Municipal de Governo, Ione Rodrigues, com o secretário Municipal de Infraestrutura, Vinícius Amoroso, com o secretário Municipal de Transporte e Trânsito, Lindomar Alves, com a Associação dos Feirantes de Rondonópolis e com representantes da empresa responsável pela obra de reforma do espaço da Feira da Vila Aurora.

A secretária de Governo, Ione Rodrigues, explicou que a reunião foi proposta para que fosse possível adotar uma solução mais viável para a realização da feira sem que fosse preciso interditar a Rua Otávio Pitaluga e reduzir assim, transtornos que pudessem ser causados aos motoristas, evitando congestionamentos e garantindo mais segurança no trânsito.

A secretária ponderou ainda que a solução encontrada com a interdição de duas quadras da Avenida Sotero Silva é a que se apresentou como mais viável para evitar maiores prejuízos aos feirantes, garantindo a realização da tradicional feira na Vila Aurora, e também a trafegabilidade no trânsito da cidade.

O secretário de Infraestrutura reforçou que ao mesmo tempo, a Pasta vai atuar para que a obra de reforma do espaço da feira seja realizada dentro dos prazos estipulados em contrato e assim contribuir para que os transtornos sejam minimizados e em menor tempo possível. “Obras infelizmente causam transtornos, mas queremos que sejam os menores possíveis”, disse Vinícius Amoroso, que voltou a cobrar da empresa responsável pela obra o cumprimento dos prazos contratuais.

Para garantir maior segurança durante a realização da feira, a Secretaria de Trânsito irá manter no local agentes de fiscalização de trânsito para coordenar o tráfego na região.