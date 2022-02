Premiê britânico reformula equipe e busca recuperar imagem do governo

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que luta pela sobrevivência política, reorganizou a composição de seu ministério, para tentar acalmar parlamentares enfurecidos com uma série de escândalos.

Johnson prometeu reiniciar o governo para virar o jogo em sua pior crise até agora, abastecida pela repercussão causada por uma série de eventos com bebidas alcoólicas em sua residência e escritório oficiais em Downing Street, durante lockdown imposto para combater a covid-19.

As mudanças não incluem posições de alto escalão do gabinete.

Após indicar novos nomes para integrar a equipe de governo, Johnson “embaralhou” a operação de líderes no Parlamento – a equipe que garante a disciplina no Partido Conservador para garantir que seus parlamentares apoiem políticas propostas pelo governo.

Mark Spencer, que era o líder da maioria, foi substituído pelo parlamentar Chris Heaton-Harris, um aliado próximo de Johnson, que está trabalhando para angariar apoio entre parlamentares, durante os meses em que foram relatadas as festas que romperam as regras de lockdown em Downing Street.

Spencer se torna o líder da Câmara Baixa do Parlamento, a Câmara dos Comuns, assumindo a posição de Jacob Rees-Mogg, que era o ministro indicado para oportunidades do Brexit e eficiência do governo.

“Essas mudanças são para alterar os trabalhos em Downing Street e para fortalecer a relação entre o gabinete, o Parlamento e o primeiro-ministro, e eu acho que é isso que estamos querendo entregar”, disse o porta-voz do governo à Reuters.