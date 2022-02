Preparatório gratuito para concurso das forças de segurança tem quase 700 inscritos

O Instituto Professora Coraci, através do setor educacional- IPC Educa, iniciou na segunda-feira (07), o “Curso Preparatório Gratuito Oportunidade para [email protected]” com foco no concurso da segurança pública (PM, PC, Politec, Bombeiros Militar) de Mato Grosso. Quase 700 pessoas de vários municípios do Estado estão inscritas.

As aulas são realizadas pelo sistema híbrido. A sala presencial foi montada na Escola Estadual Daniel Martins de Moura (Vila Operária) e tem capacidade para atender 100 alunos. Os outros ficarão no sistema remoto e poderão acompanhar as aulas pelo canal do IPC EDUCA – Instituto Professora Coraci, do You Tube, através do link https://www.youtube.com/channel/UCFDVqrrVJMWRNXW2ol-FEYg

O curso e o material de apoio são 100% de graça. A iniciativa conta com o apoio da OAB/MT- Rondonópolis, Escola Estadual Daniel Martins de Moura/Seduc-MT, Instituto Urbe, Instituto Mato Grosso- Direito Médico e Hospitalar, Coletivo Herdeiras do Quariterê, Levante Popular da Juventude e Gedifi- Cnpq/Unemat e tem por objetivo geral promover o acesso a um espaço de promoção e acesso aos estudos para concursos públicos com qualidade.

A oportunidade foi idealizada pelo coordenador do Instituto Professora Coraci, professor Éverton Neves. “Preenchemos todas as vagas nas primeiras 24 horas da abertura do período de inscrição. Fico muito feliz em ajudar a oportunizar esse preparatório. Muitos que estão inscritos não teriam condição de pagar um cursinho preparatório, até porque, muitos se encontram desempregados. Montamos um grande corpo docente ímpar, com grandes profissionais, que resolveram doar conhecimento pela inclusão de vários irmãos no mercado de trabalho. Se Deus quiser vamos comemorar um bom número aprovados”.

As aulas serão ministradas presencialmente, no período de 07 a 19 de fevereiro de 2022, das 19 às 23 horas, de segunda a sexta. E no sábado nos três períodos. O cursinho é aplicado no auditório da Escola Estadual Daniel Martins de Moura.

A intenção do IPC é que todas as aulas sejam transmitidas por meio de plataformas online, assim as aulas poderão ser gravadas e disponibilizadas.