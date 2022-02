Presidente dos EUA pede que cidadãos americanos deixem a Ucrânia imediatamente

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou nesta quinta-feira (10) que os cidadãos americanos que residem na Ucrânia devem deixar o país imediatamente. Segundo o mandatário, a Rússia possui um dos maiores exércitos do mundo e não é a mesma coisa que lidar com grupos terroristas

“Não é como se estivéssemos lidando com uma organização terrorista”, disse Biden em entrevista à rede NBC. “Nós estamos lidando com um dos maiores exércitos do mundo. É uma situação bem diferente e as coisas podem sair do controle rapidamente”.

Biden destacou que não há cenários no qual ele envie tropas para retirar americanos da Ucrânia. “Vira uma guerra mundial quando americanos e russos começam a atirar um no outro”.

O presidente dos Estados Unidos afirmou que o mandatário russo, Vladimir Putin, é “tolo suficiente” para invadir a Ucrânia. Entretanto, ressaltou a inteligência do homólogo em “não fazer nada que possa impactar negativamente os cidadãos americanos”.

O âncora da NBC, Lester Holt, perguntou a Biden se ele disse a Putin sobre não envolver o povo americano no conflito. O presidente dos Estados Unidos respondeu que “não precisou dizer isto” ao russo porque “ele já sabe”.

Nesta quinta-feira, caças americanos F-15 foram enviados para a Polônia, em um movimento que mostra os preparativos da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) no leste europeu. Os russos, por sua vez, continuam deslocando tropas para a fronteira da Ucrânia.