PRF prende quatro suspeitos por furto de carga de soja em Rondonópolis

Quatro suspeitos acabaram presos em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal em uma região rural, às margens da BR-163, em Rondonópolis pelo crime de furto de carga de soja. No momento da chegada da equipe policial, os indivíduos descarregavam um caminhão, realizando a chamada “baldeação”.

Segundo as informações, o caminhão de cor branca havia sido alvo de uma ação criminosa. Em posse do veículo, os criminosos levaram à região onde fariam o desvio da carga. Após uma tentativa de fuga frustrada pela polícia, os criminosos alegaram que estavam retirando a soja do bitrem a mando do motorista.

Dos quatro, ao menos dois já possuem passagem pela polícia. Eles utilizavam tornozeleira eletrônica.