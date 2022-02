Primeira-dama vacina filha e toma a 4ª dose: “Precisamos combater esse vírus”

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, levou a filha Maria Luiza, de 7 anos, para tomar a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 na manhã desta quinta-feira (10.02), no polo de vacinação da Universidade de Cuiabá (Unic – Beira Rio). Como é transplantada e faz parte do grupo de risco, ela aproveitou para receber a 4ª dose da vacina.

Virginia destaca que a filha caçula foi um exemplo de coragem e que também encorajou outras pessoas a tomarem a vacina. “Fiquei impressionada com a postura da Maria Luiza, como é criança, imaginei que ela pudesse ficar com um pouco de medo, mas, ao contrário, pediu para as tias Vitória e Grazi, que estavam nos acompanhando, tomarem a 3ª dose. No final ainda disse: ‘viu, mamãe, eu nem chorei’, me deixando muito orgulhosa”.

Segundo a primeira-dama, enfermeiros e funcionários fizeram um excelente trabalho. “Fomos recebidas com muito carinho pela equipe de vacinação. Quero agradecer pelo profissionalismo e cuidado que todos tiveram com a gente e com as outras crianças, pois sabemos que elas precisam dessa atenção especial e de paciência”.

Ela aproveitou o momento para deixar um recado aos pais e responsáveis pelas crianças: “Vamos vacinar os nossos pequenos e protegê-los desse vírus tão perigoso. Esse ato é muito importante para que possamos combater juntos o coronavírus”, finalizou Virginia Mendes.