Primeiro dia de invasão russa deixa mais de 130 ucranianos mortos e 316 feridos

Saldo total do primeiro dia de ataque das forças russas à Ucrânia: 137 mortos, entre soldados e civis, e 316 feridos. A informação foi passada por Volodmir Zelenski, presidente ucraniano, nesta quinta-feira (24). Mais cedo, o Ministério da Saúde da Ucrânia havia informado um número menor de mortos e feridos.

O governo do presidente Volodmir Zelenski pediu à população da Ucrânia que doe sangue e que, caso precise de assistência médica, busque atendimento fora de hospitais.

De acordo com a agência EFE, a Rússia não informou se militares do país foram mortos durante a ofensiva, que se iniciou no fim da madrugada desta quinta-feira, no horário local.

As Forças Armadas da Rússia usaram armas de alta precisão contra infraestruturas militares, e, embora o Ministério da Defesa do país tenha garantido que civis não foram atacados, pelo menos quatro foram mortos hoje, em uma ofensiva de milícias separatistas pró-Rússia contra um hospital na região de Donetsk.

Neste primeiro dia de invasão, milhares de ucranianos deixaram o país rumo às nações vizinhas Hungria e Romênia. Houve informações de engarrafamentos quilométricos em estradas que levam à saída de Kiev, capital da Ucrânia.