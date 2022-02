Primeiro dia de invasão russa deixa mais de 50 ucranianos mortos e 169 feridos

O Ministério da Saúde da Ucrânia informou, nesta quinta-feira (24), por meio de comunicado que o primeiro dia de invasão russa terminou com 57 ucranianos mortos e outros 169 feridos.

O governo do presidente Volodimir Zelenski pediu para que a população da Ucrânia doe sangue e, caso precisem de assistência médica, busquem atendimento fora de hospitais.

De acordo com informações da Agência EFE, a Rússia não informou se militares do país foram mortos durante a ofensiva, que se iniciou no final da madrugada desta quinta-feira, no horário local.

As Forças Armadas da Rússia usaram armas de alta precisão contra infraestruturas militares, e embora o Ministério da Defesa do país tenha garantido que civis não foram atacados, pelo menos quatro foram mortos hoje em uma ofensiva de milícias separatistas pró-Rússia a um hospital na região de Donetsk.

Milhares de ucranianos deixaram o país neste primeiro dia de invasão rumo às nações vizinhas Hungria e Romênia. Engarrafamentos quilométricos foram reportados em estradas que levam à saída de Kiev, capital da Ucrânia.