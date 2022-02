Primo de ex-governador do PR morre em acidente na BR-163

Morreu no início da tarde desta terça-feira (8), no KM 17 da BR-163, em Itiquira, Luiz Abi Antoun, primo do ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB). O carro em que ele viajava como passageiro capotou.

Segundo as informações repassadas pela concessionária de administra o trecho da rodovia federal, equipes de resgate realizaram os atendimentos médicos ao condutor. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde. Luiz Abi Antoun já se encontrava sem vida no momento da chegada do socorro.

“Informações indicam que o veículo estaria trafegando sentido sul quando perdeu o controle direcional, passando sobre o canteiro central e outro veículo utilitário, até capotar sobre faixa de domínio. Não há interdição de faixa”, informou em nota a concessionária. A Polícia Rodoviária Federal também realizou o atendimento a mais esta ocorrência.

Denúncias

Luiz Abi Antoun é réu na Operação Publicano, que apura um esquema de corrupção na Receita Estadual do Paraná. Ele chegou a ser preso em 2018 após faltar a uma audiência. Foi alvo de mandado de prisão da 55ª fase da Operação Lava Jato, denominada Operação Integração II, deflagrada em 2018.

O empresário também foi alvo de investigação da Operação Rádio Patrulha, que investiga um esquema de propina para desvio de dinheiro por meio de licitações no programa “Patrulha do Campo”, para recuperação de estradas rurais do estado.