Produtor rural perde controle, capota caminhonete e morre na BR-364

O produtor rural Adelar Dallalibera morreu após capotar uma caminhonete, na BR-364, próximo ao município de Campo Novo do Parecis. Eram por volta das 5h da manhã deste sábado (26) quando o acidente foi registrado.

Segundo as informações, o produtor seguia no sentido Brasnorte e perdeu o controle do veículo após passar reto em uma curva. Desgovernado, ele chegou a capotar a caminhonete e acabou sendo lançado para fora do carro.

A vítima caiu próxima a uma lavoura. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ainda no local.

A rodovia ficou bloqueada nos dois sentidos. O trânsito foi desviado por uma estrada vicinal, às margens da BR-364.

Politec e Policia Judiciária Civil apuram mais destalhes desta ocorrência.