Produtores de soja têm até dia 15 para cadastrar área plantada

Os produtores de soja de Mato Grosso têm até 15 de fevereiro para cadastrar as Unidades de Produção de soja da safra 2021/2022 junto ao Instituto de Defesa Agropecuária (Indea). Quem não se cadastrar, dentro do prazo legal, fica sujeito à aplicação da penalidade de multa, no valor de 10 UPFs.

Até quinta-feira (10), um total de 9.753 propriedades já tinham sido cadastradas, totalizando 7,5 milhões de hectares. Ao acessar o sistema online, o produtor deve atualizar o cadastro, anualmente, fornecendo todos os dados solicitados, incluindo nesta safra a data de início e término do plantio.

O cadastro é de suma importância para o Sistema de Defesa Sanitária Vegetal (Sisdev), já que é a ferramenta utilizada para conhecimento das áreas com cultivo de soja no Estado e planejamento das ações para prevenção e controle da Ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi).

O produtor deve acessar endereço eletrônico https://vegetal.indea.mt.gov.br/SISDEV/, podendo ser realizado também nas unidades locais do Indea.

Conforme a Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA-MT nº 002/2021, de 07 de dezembro de 2021, o cadastramento ou a atualização do cadastro da unidade de produção de soja deve ser realizado, anualmente, até 15 de fevereiro, informando todos os dados solicitados no cadastro e as coordenadas geográficas da lavoura.