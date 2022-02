Projeto Judô nas Escolas da Prefeitura vai beneficiar mais de 1,5 mil crianças

A Prefeitura de Rondonópolis, por intermédio das Secretarias Municipais de Educação; Esporte e, Cultura, abriu na manhã dessa sexta-feira (11), a aula inaugural do Projeto de Judô nas Escolas que consiste numa parceria da Prefeitura com a Associação de Judô e Cultura Física de Rondonópolis, e que atenderá pelo menos 1,5 mil crianças do ensino fundamental da rede municipal com a realização de aulas de judô para crianças nos contraturnos, nos centros de treinamentos e nas próprias unidades escolares. A aula inaugural do projeto, aconteceu na sede do Centro de Treinamento de Judô Prof. Minoru Arimoto, localizado no bairro, Jardim do Sol.

Na verdade a ideia da parceria partiu do vereador José Felipe Horta que apresentou a pauta ao Prefeito Zé do Pátio que, por ter sido um judoca quando adolescente, a aprovou de imediato e autorizou a sua efetivação em tempo recorde.

A prefeitura adquiriu 500 kits de Kimonos para distribuir entre as crianças da rede municipal, onde apenas hoje (11) na aula inaugural, foram distribuídos 380. No entanto, como é o objetivo do prefeito é ampliar o projeto para mais escolas, ele autorizou a abertura de licitação para a compra de pelo menos, mais 1mil quimonos.

Pátio pretende ainda criar espaços de treinamentos nas próprias escolas e para tanto, além dos já citados Kimonos, vai autorizar a compra de tatames (espumas de piso), para a prática da referida modalidade esportiva nas prórias unidades escolares.

“Ao aprovar esse projeto do Judô eu quero multiplicar e popularizar o esporte nas escolas. Acho essa prática esportiva muito importante, por que trabalha disciplina, respeito, educação, honestidade, sociabilidade e ética. E esses para mim, são valores muito importantes para a formação do caráter de um cidadão de bem”, disse Pátio, e completou: “Queremos com este projeto do judô nas escolas, transformar vidas, dar cidadania e promover a inclusão social das nossas crianças iniciando-as nesse brilhante esporte olímpico”, completou.

Conforme o presidente de Associação de Judô e Cultura Física de Rondonópolis, Carlos Francisco Quesada, “essa parceria da nossa entidade com a Prefeitura de Rondonópolis é importante por dois motivos: primeiro popularizar o Judô nas escolas. E, em segundo, tornar o judô uma opção de esportes para as crianças”, explicou.

Conforme o mestre judoca, “o judô é um esporte muito tradicional, e tem a melhor representação brasileira nas Olimpíadas. Então nós temos hoje a oportunidade de trazer estas crianças para o mundo do esporte do judô, que é um esporte de disciplina, é um esporte de ação. Mas, apesar de ser um esporte de contato, é muito seguro. E a Prefeitura vai dar o suporte, contratando os professores e fornecendo os Kimonos, e ainda o transporte para as unidades de treinamento e as escolas. E nós da Associação, juntos com a Federação Mato-grossense de Judô, vamos fornecer os professores treinados, habilitados, e graduados para poderem atuar nessa parceria”, explicou Quesada.

O QUE É O JUDÔ

Judô é uma arte marcial praticada como esporte. Criado por Jigoro Kano em 1882, o judô tem por objetivo desenvolver técnicas de defesa pessoal, fortalecer o corpo, o físico e a mente de forma integrada.

Em seu código moral, estão valores como a cortesia, coragem, honestidade, honra, modéstia, respeito, autocontrole e amizade.

AUTORIDADES

Além do Prefeito Zé do Pátio e da Primeira-Dama Neuma de Moraes, estiveram presentes as Secretárias de Esportes Ione Rodrigues dos Santos; Educação, Mara Gleibe Ribeiro Clara da Fonseca, Cultura, Pedro Augusto Carvalho de Araújo, e de Promoção e Assistência Social Iriana Cardoso, também estiveram presentes prestigiando a aula inaugural os vereadores: Roni Magnani (presidente do poder legislativo), Roni Cardoso (vice), José Felipe Horta, Reginaldo Santos, Kalinka Meireles, Marisvaldo, Marildes Ferreira, Investigador Gerson e Kasa Grande.

Representando a comunidade judoca, estava presente o Presidente da associação de Judô, Carlos Quesada, o Professor Libânio Duarte, e, o “Sensei”, mestre Manau Ninomia que trouxe o esporte do judô para Rondonópolis em 1971, quando aqui chegou vindo do Japão aos 23 anos de idade, ostentando o título de Faixa Preta – 3º DAN.