PT quer ir à Justiça contra outdoors em ataque a Lula

O Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso (PT-MT) disse que vai à Justiça contra um outdoor instalado às margens da rodovia federal BR-364, em Rondonópolis. O cartaz é atribuído ao Movimento Conservador e faz ataques ao ex-presidente Lula. Para o partido, o caso é de crime eleitoral, injúria de difamação.

No outdoor, localizado próximo a um posto da Polícia Rodoviária Federal, o ex-presidente é chamado de “bandido”, “traidor da pátria” e “maldito”. O Movimento afirmou que fará a instalação de outros nove outdoors pelas ruas e avenidas da cidade e o objetivo é protestar contra uma possível visita de Lula a Rondonópolis.

Por meio de nota de repúdio, o Diretório Estadual do PT afirmou que a peça publicitária configura propaganda extemporânea negativa contra Lula, que é pré-candidato à Presidência da República nas eleições deste ano.

Abaixo a nota

“O Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso (PT-MT) vem a público repudiar os ataques proferidos contra o ex-presidente Lula, por meio da instalação de outdoor na cidade de Rondonópolis. Trata-se de crime eleitoral com propaganda extemporânea negativa contra Lula.

O ataque está sendo proferido pela empresa Rondoletras Publicidades e Comunicação Visual, com sede em Rondonópolis, que abusa da liberdade de expressão ao publicar propaganda negativa em desfavor de Lula, além de cometer crime de injuria e difamação.

Tal ato se constitui em propaganda antecipada e é passível de multa conforme dispõe o artigo 3ºA da Resolução TSE 23.671/21, obrigando a empresa a imediata remoção do outdoor afixado na rua e outros locais que ainda não foram identificados. Além do dever de informar os dados dos responsáveis pela contratação da mensagem.

Da mesma forma o parágrafo 8º do artigo 39 da lei 9.504/97 dispõe que, por si só, é vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os candidatos, imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 a 15.000,00.

No presente caso, além do crime previsto (multa) pela fixação de outdoor, a empresa incorre em outro crime, que é o de propaganda negativa extemporânea.

O Diretório Nacional do PT tomará todas as providências cabíveis, visando promover representação contra a empresa para que ela informe quem mandou fazer/pagou pelo outdoor, para que também seja acionado pela via judicial.

O PT Mato Grosso reafirma seu repúdio a toda e qualquer forma de ataque, calúnia e difamação contra o ex-presidente Lula. A Direção do PT está atenta e recorrerá ao Poder Judiciário sempre que a Constituição Federal e as Leis do País forem violadas para atacar Lula e o partido.