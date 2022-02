Qual a diferença entre salário bruto e líquido?

Você recebe uma proposta de emprego e se depara com o tal do “salário bruto”. É então que surge a dúvida: o que isso significa? Como diferenciá-lo do valor líquido? Calma, que a gente te ajuda com isso!

Primeiro de tudo, precisamos te contar: há uma grande diferença entre o salário bruto, aquele registrado na carteira de trabalho, e o salário líquido, que é o valor que os trabalhadores recebem, de fato, no final do mês após os descontos oficiais obrigatórios.

O salário bruto, também chamado de salário base, é a remuneração que um trabalhador recebe por mês, sem considerar os descontos oficiais obrigatórios. Geralmente, quando alguém fecha um contrato de trabalho, o valor do salário estabelecido é o bruto, ou seja, sem os descontos aplicados.

Já o salário líquido é o valor final da remuneração, depois de passar pela dedução de todos os impostos oficiais obrigatórios. Ou seja, o salário líquido é a quantia que o trabalhador receberá na conta bancária no fim do mês.

Quais são os descontos no salário bruto?

No geral, esses descontos são a contribuição com o INSS e Imposto de Renda retido na fonte. Essas são as contribuições obrigatórias que se aplicam a todo o empregado CLT.

No entanto, a lei também permite que as empresas possam realizar outros descontos, dentre eles: vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde, etc. Vale dizer, portanto, que os descontos no salário bruto irão variar de empresa para empresa.