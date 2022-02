Qual a melhor época para plantar arroz?

O arroz é um dos principais alimentos presentes na alimentação dos brasileiros, com produção estimada em 1,4 milhões de toneladas para 2022. No Brasil, seu cultivo pode ser realizado por meio de diversos sistemas, de acordo com a região em que é plantado.

No Maranhão, por exemplo, cultiva-se o arroz de terras altas e irrigado. No Baixo São Francisco a produção acontece por meio da irrigação, aproveitando o fluxo dos rios. Em Goiás o arroz é cultivado em terras altas e irrigado em várzeas ou tabuleiros sistematizados. Já no Mato Grosso, o arroz é cultivado por meio da abertura de áreas, rotação com outros grãos, renovação de pastagem e sistemas de irrigação.

Qual a melhor época para cultivo do arroz?

Assim como outros grãos, o arroz é uma planta que conta com necessidades específicas para se desenvolver. No Brasil, ele pode ser produzido em setembro na região sul (com colheita entre novembro e abril); em outubro nas regiões norte e nordeste (com colheita em janeiro e abril); e em setembro no centro-oeste (com colheitas entre janeiro e abril).