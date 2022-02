Queimaduras de Sol: qual o melhor tratamento?

O verão é um momento esperado por muitos, principalmente aqueles que não gostam de um friozinho. Mas uma coisa é muito importante – estarmos atentos ao excesso de exposição ao sol. Afinal, essa exposição prolongada aos raios solares pode provocar queimaduras de diversos graus na pele, causando vermelhidão, queimação e muito incômodo. Por isso, tome muito cuidado e, em todo caso, lembre-se sempre de passar protetor solar no corpo e no rosto.

Me queimei! E agora?

Algo fugiu dos seus planos e você acabou se queimando? Calma, nem tudo está perdido!

Hoje, já existem algumas formas naturais para ajudar as queimaduras a cicatrizar mais rapidamente, reduzindo a dor e aumentando o conforto.

Separamos 3 dicas especiais para você tratar suas queimaduras solares leves e passar por esse momento chato com um pouco mais de conforto.

Tome um banho gelado

O mais importante neste processo é você esfriar o corpo e “refrescar” as queimaduras. Para isso, tome um banho com água fria, deixando a água correr no local afetado por 5 a 10 minutos, para garantir que todas as camadas da pele sejam resfriadas e deixem de queimar.

Além disso, nos dias seguintes é muito válido seguir com os banhos frios e mornos, para que a queimadura não se intensifique. Afinal, é muito possível que, devido ao incômodo, você não consiga mesmo tomar banhos quentes por alguns dias.

Aplique compressas frias na pele

Mesmo após o banho gelado, é comum que seu corpo volte a esquentar e a queimadura siga causando um desconforto. Nessas horas, a compressa fria de camomila ou soro fisiológico podem fazer toda a diferença!

Para preparar as compressas de camomila, você deve fazer um chá de camomila e deixar na geladeira até ficar bem geladinho. Em seguida, molhe um tecido limpo (de preferência uma gaze) no líquido, retire o excesso e aplique sobre a pele queimada, deixando atuar por vários minutos. Você pode fazer isso várias vezes ao dia e o mesmo serve para o soro.

Hidrate-se!

É muito importante que você cuide de toda a pele para que sua barreira protetora seja fortalecida. Mas, nem todo creme hidratante poderá fazer bem, uma vez que podem fechar os poros e atrapalhar a cicatrização. Portanto, aposte em loções à base de Calamina, Dexpantenol, Pasta D’água e Aloe Vera. A Água Termal também é uma ótima opção.

Muito além da hidratação exterior, uma coisa não pode faltar – a água. Repito – beba MUITA água! O líquido ajudará a recompor a hidratação natural do seu corpo e, além de outros benefícios, auxiliará para que a recuperação seja mais rápida.

Aposte em roupas confortáveis

Durante os dias em que a queimadura solar permanecer, dê preferência às roupas de tecidos leves, como camisetas, shorts de malha, pijamas e vestidos. Evitando também as roupas mais coladas e com tecidos muito grossos, como o jeans. Outra dica importante é tomar muito cuidado ao secar a pele no pós-banho, usando a toalha com maior delicadeza.

Nos casos mais graves, em que há bolhas, febre, dor de cabeça e até mesmo algumas reações gastrointestinais, ou se a dor da queimadura persistir por muitos dias, procure um médico. Ele saberá indicar o tratamento mais adequado para o seu caso.