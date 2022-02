Rally da Safra volta a Mato Grosso para finalizar avaliação de lavouras de soja

Após percorrer quase 15 mil quilômetros no Mato Grosso e realizar 243 amostras durante o mês de janeiro, os técnicos do Rally da Safra retornam ao estado para concluir as avaliações de soja, agora com foco nas lavouras de ciclo mais tardio.

“O Mato Grosso representa em torno de 30% da produção nacional de soja, o que justifica a importância dada ao estado”, afirma André Debastiani, coordenador da expedição.

As lavouras de soja de diferentes regiões de Mato Grosso serão analisadas a partir da próxima segunda-feira (7), pelas equipes do Rally, principal expedição técnica para avaliação das lavouras de soja e milho do Brasil. No Leste do Estado, os técnicos sairão de Barra do Garças para ir à região de Confresa, chegando, na sequência, nas áreas localizadas nas regiões de Querência, Canarana, Água Boa e Nova Xavantina, concluindo as atividades no estado no domingo, dia 13 de fevereiro. Já no Médio Norte e Oeste, o trajeto dos técnicos tem início em Sinop na segunda-feira e continua durante a semana nas regiões de Juína, Sapezal, Campo Novo do Parecis e Nova Mutum, encerrando essa etapa em Cuiabá no domingo.

A expedição passou pelas áreas de soja precoce no Médio Norte do estado no início de janeiro. Na segunda quinzena do mês, os técnicos chegaram ao Sudeste do Mato Grosso. Retornaram ao Médio Norte no começo de fevereiro para avaliar as lavouras com variedades de ciclo médio e tardio e agora estarão no Leste do estado. Durante a fase de desenvolvimento das lavouras precoces, os técnicos constataram um ótimo potencial produtivo das lavouras, apesar dos problemas causados pelo excesso de dias nublados e chuva, vivenciados pelas equipes em campo.

Os técnicos coletarão amostras e levantarão informações sobre as áreas colhidas a partir de uma metodologia de contagem, pesagem e medição de umidade dos grãos com objetivo de determinar a produtividade das lavouras. “As avaliações de campo dessa última etapa no Mato Grosso vão proporcionar um retrato mais preciso sobre o potencial da soja no estado”, afirma Debastiani.

A estimativa pré Rally de produção de soja no Brasil, divulgada em 10 de janeiro, é de 134,2 milhões de toneladas, 7% abaixo das projeções pré-plantio, de 144,3 milhões de toneladas. A nova estimativa, a ser divulgada na primeira quinzena de fevereiro, deverá trazer números ainda mais pessimistas em função das condições das lavouras do Sul do Brasil que já apresentam perdas irreversíveis. A área total plantada é estimada em 40,7 milhões de hectares – 5% maior que a safra passada.

A etapa de avaliação de soja do Rally da Safra 2022 conta com 17 equipes. Ao longo do roteiro está prevista a realização de um evento regional para produtores em Luís Eduardo Magalhães/BA, em 10 de março. A última equipe desta etapa encerra os trabalhos em 27 de março, após percorrer o Oeste de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.

Milho segunda safra

A etapa de avaliação do milho segunda safra começará em 15 de maio, com seis equipes – as duas primeiras percorrem o Oeste e o Médio-Norte do Mato Grosso. Outras duas avaliarão lavouras no Sudeste e Leste do Mato Grosso, Norte do Mato Grosso do Sul e a região Sudoeste de Goiás. As últimas equipes visitarão áreas no Sul do Mato Grosso do Sul e Oeste do Paraná.

A perspectiva atual é que, devido em boa parte ao plantio acelerado da safra de verão, a segunda safra seja implantada num calendário excelente. A estimativa pré Rally aponta para uma produção em torno de 94,8 milhões de toneladas, um crescimento de 56% sobre a safra anterior, marcada por uma significativa quebra de safra devido aos problemas climáticos. A área plantada é projetada em 15,7 milhões de hectares, com crescimento de 7% sobre a safra anterior.

Entre abril e maio, quatro equipes do Rally serão dedicadas a visitas a produtores e eventos regionais, inicialmente agendados para ocorrerem em Não-Me-Toque/RS (12/04), Cascavel/PR (19/04) e Rio Verde/GO (03/05).

Mais de 80 mil quilômetros deverão ser percorridos em 11 estados durante a 19ª edição do Rally da Safra. A expectativa é coletar 1600 amostras em campo. Organizada pela Agroconsult, a expedição técnica tem o patrocínio do Banco Santander, FMC, OCP Fertilizantes e Serasa Experian e apoio nacional da Hidrovias do Brasil e Unidas Agro.