Registro do primeiro autoteste de Covid-19 no Brasil é aprovado pela Anvisa

Por R7

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta quinta-feira (17) o primeiro autoteste para Covid-19 do país. O registro do produto foi publicado no Diário Oficial da União e, agora, a disponibilidade do teste no mercado farmacêutico depende da empresa detentora do registro.

O produto registrado pela Anvisa é o Novel Coronavírus Autoteste Antígeno, da empresa CPMH Comércio e Indústria de Produtos Médicos-Hospitalares e Odontológicos. Segundo a agência, o teste é feito com amostra de swab nasal não profunda e o resultado é revelado após 15 minutos.

A Anvisa levou 16 dias para analisar o pedido de registro do teste. De acordo com a agência, o produto atendeu a todos os requisitos técnicos necessários, como a usabilidade e o gerenciamento de risco, que servem para adequar o produto para uso por pessoas leigas dando maior segurança na sua utilização.

“Segundo a avaliação, o produto atendeu aos critérios técnicos definidos pela Anvisa e também teve o desempenho avaliado e aprovado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde — INCQS, conforme estabelecido no Plano Nacional de Expansão da Testagem — PNE do Ministério da Saúde”, informou a Anvisa.