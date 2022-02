Rio de Janeiro suspende vacinação de crianças sem comorbidades

A vacinação contra a Covid-19 avança em todo o país, e as capitais brasileiras imunizam novos grupos e faixas etárias nesta sexta-feira (18).

A terceira e a quarta doses continuam sendo oferecidas ao público elegível.

São Paulo

A prefeitura paulistana continua vacinando as crianças de 5 a 11 anos e, com a vacina pediátrica da Pfizer, as de 5 anos e as imunocomprometidas.

A capital prossegue com a imunização com a primeira dose para crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente (física, sensorial ou intelectual) e para populações indígenas aldeadas, além do público geral a partir de 12 anos, e a segunda dose para os públicos elegíveis.

Os adultos que tomaram a segunda dose da vacina há pelo menos quatro meses podem receber o reforço do imunizante na capital paulista, bem como os imunossuprimidos que concluíram o esquema vacinal há 28 dias ou mais.

A capital paulista também segue com a aplicação de uma dose adicional em todos aqueles que tomaram o imunizante da Janssen há pelo menos dois meses. Veja mais informações no Vacina Sampa.

Rio de Janeiro

A Prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu a vacinação de crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades devido à falta de doses.

Prossegue, no entanto, a aplicação em crianças dessa faixa etária com deficiência ou comorbidades, além do público geral acima dos 12 anos. A segunda dose está disponível para a população elegível a partir de 12 anos, de acordo com a data do comprovante.

O município oferece o reforço a todos os adultos que tenham recebido a segunda dose há quatro meses ou mais, e a quarta aos imunossuprimidos que receberam as três doses no esquema primário.

Belo Horizonte

A Prefeitura de Belo Horizonte aplica a dose de reforço em pessoas de 36 anos, desde que tenham recebido a segunda dose há ao menos quatro meses.

Também haverá a repescagem da dose de reforço para adolescentes imunossuprimidos de 12 a 17 anos cuja segunda dose tenha sido aplicada há pelo menos dois meses, além da dose de reforço para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas com quatro meses desde a segunda dose.

Haverá ainda repescagem da quarta dose para imunossuprimidos (com quatro meses da dose adicional) e da primeira dose para crianças de 5 a 11 anos. Veja mais no site da prefeitura.

Curitiba

A capital paranaense realiza repescagem da primeira dose para crianças de 5 a 11 anos, bem como para o público acima dos 12 anos.

A prefeitura faz a repescagem com a segunda dose para quem perdeu a data de aplicação, e oferece a segunda dose a quem tem o agendamento realizado no app Saúde Já. Quem recebeu a dose única da Janssen até 22 de dezembro também pode tomar a segunda.

A terceira dose da Pfizer, AstraZeneca ou CoronaVac é disponibilizada para todos os adultos que receberam a segunda até 13 de outubro. A quarta dose será aplicada nos imunossuprimidos adultos que tomaram o reforço até 21 de outubro.

Florianópolis

A Prefeitura de Florianópolis continua vacinando crianças de 5 a 11 anos com a primeira dose, além do público a partir de 12 anos.

A segunda dose segue sendo aplicada em quem recebeu a primeira da AstraZeneca há 12 semanas, da Pfizer ou Janssen há oito semanas e da CoronaVac há quatro semanas. A terceira é oferecida aos adultos que tomaram a segunda dose até 21 de outubro e imunossuprimidos vacinados até 24 de dezembro.

A quarta dose é aplicada naqueles que receberam a terceira até 21 de outubro.

Goiânia

A Prefeitura de Goiânia aplica a primeira dose em crianças de 5 a 11 anos, além do público acima de 12 anos que ainda não se imunizou.

A segunda dose da AstraZeneca e a da Pfizer serão aplicadas naqueles que receberam a primeira há oito semanas (até o dia 24 de dezembro), e a da CoronaVac em quem tem data marcada para 18 de fevereiro ou em atraso. Quem tomou a primeira dose da Janssen até 10 de dezembro também pode receber o reforço do mesmo imunizante.

A terceira dose será aplicada nas pessoas a partir de 18 anos que receberam a segunda dose até 18 de outubro e em imunossuprimidos com 18 anos ou mais que tomaram a segunda há pelo menos 28 dias (até 20 de janeiro). Já a quarta dose é destinada aos imunossuprimidos acima de 18 anos com quatro meses de intervalo da terceira dose (até 18 de outubro).

João Pessoa

A cidade de João Pessoa continua aplicando a primeira dose em crianças de a partir de 5 anos sem deficiência ou comorbidades, sem necessidade de agendamento, bem como no público acima dos 12 anos.

A quarta dose é oferecida aos imunossuprimidos cuja data da terceira tenha sido há pelo menos quatro meses. A prefeitura também aplica a segunda naqueles que tomaram a CoronaVac há mais de 28 dias, a Pfizer há 60 dias e a AstraZeneca há 90 dias.

A terceira dose será disponibilizada para o público acima de 18 anos e trabalhadores da saúde, desde que tenham cumprido quatro meses da segunda dose, e para os imunossuprimidos que concluíram o esquema vacinal há pelo menos 28 dias. Confira os postos de vacinação e seu horário de funcionamento.