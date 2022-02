Rodrigo da Zaeli pode se filiar ao PL de olho em pré-candidatura a Federal

O ex-vereador por Rondonópolis, Rodrigo Lugli (o ‘da Zaeli’), confirmou à coluna nesta semana que já tem uma “decisão pré-tomada” e ensaia sua volta ao cenário político em 2022. Ainda no PSDB, está quase confirmada a migração ao PL com o foco em uma pré-candidatura a deputado federal nestas eleições.

Segundo Lugli, as conversas estão avançadas. Até a próxima quinta-feira (3), o ex-vereador deverá bater o martelo e confirmar a filiação no PL durante a passagem da ‘Caravana Verde e Amarelo’ -liderada pelo atual senador da República Wellington Fagundes, líder do partido em Mato Grosso-, por Rondonópolis.

A debandada da sigla tucana não é exclusividade do ex-vereador. O partido, avalia Lugli, perdeu espaço e sofreu com o desgaste deixado de herança pelo ex-governador Pedro Taques. “Em vez de unir, acabou dividindo o partido”, diz. Em 2014, eleito com expectativa em alta, Taques não terminou o governo bem avaliado, ficando em terceiro lugar nas eleições de 2018.

Sobre a pré-candidatura à Câmara Federal, Lugli afirma que a ideia é tratar das discussões do Estado “lá em cima”. Por duas vezes, em 2014 e 2018, tentou uma vaga à Assembleia Legislativa do Estado, mas não se elegeu.