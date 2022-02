Rondonópolis é alvo de operação contra lideranças e membros de organização criminosa

A Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) e Delegacias de Polícia de diversos municípios do interior de estado, deflagrou na manhã desta terça-feira (08), a Operação PC Impacto para cumprimento de 104 mandados judiciais contra uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e outros crimes em Mato Grosso.

As ordens judiciais, sendo 25 mandados de prisão preventiva e 79 de busca e apreensão domiciliar, todas expedidas pela 7ª Vara Criminal da Capital, são cumpridas simultaneamente em 22 municípios do estado, para desarticulação da organização criminosa em diferentes polos de atuação.

As investigações que resultaram na operação iniciaram em 2019 com êxito na identificação de lideranças e demais integrantes da organização criminosa, seus vínculos e ganhos financeiros obtidos durante o período dos trabalhos investigativos.

Os mandados são cumpridos em Cuiabá, Várzea Grande, Colíder, Sinop, Alta Floresta, Nova Monte Verde, Peixoto de Azevedo, Planalto da Serra, Campo Verde, Primavera do Leste, Guarantã do Norte, Itaúba, Sorriso, Matupá, Terra Nova do Norte, Paranaíta, Campo Novo dos Parecis, Vera, Cláudia, Nova Santa Helena, Cáceres e Rondonópolis, com emprego de mais de 350 policiais civis.

Participam da operação policiais civis das Delegacias da Diretoria de Atividades Especiais (DAE) e das Delegacias das cidades em que são cumpridos os mandados.