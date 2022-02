Rota do Oeste inicia plano de recuperação estrutural entre Jangada a Rosário Oeste

A Concessionária Rota do Oeste iniciou, nesta semana, obras de restauração funcional na BR-364, em pontos críticos do km 518 ao km 533, entre os municípios de Rosário Oeste e Jangada. A ação é o pontapé inicial de uma série de melhorias que serão realizadas entre Cuiabá e Rosário Oeste com a perspectiva da redução das chuvas na região.

Para realizar as obras de forma emergencial, uma equipe robusta, com cerca de 30 pessoas, utilizando equipamentos de ponta e mão de obra qualificada foi contratada pela Concessionária. Equipes operacionais auxiliam na sinalização do tráfego. O diretor de Operações, Wilson Ferreira, pede que os usuários planejem a viagem, conferindo os Boletins de Tráfego divulgados pela Rota do Oeste e tenham paciência com possíveis operações ‘Pare e Siga’ no trecho mencionado. “Pedimos cautela aos usuários que passam pelo local. O maquinário e equipes no local podem causar transtornos, mas é por uma boa causa”, alerta Ferreira. Os motoristas podem obter informações em tempo real pelo 0800 065 0163.

Além da frente especial contratada para a realização do serviço, que atua durante o dia, outras três equipes de manutenção, também contratadas pela Concessionária Rota do Oeste, realizam atividades cotidianas na BR-364 como reparos localizados, roçadas e afins. Destas, duas equipes atuam somente durante à noite, priorizando o horário que menos influencia no tráfego de veículos pela rodovia.

Para garantir os melhores resultados com força tarefa, o coordenador de Conservação da Rota do Oeste, Luis Felipe Pinheiro Garcia explica que primeiro é feita a remoção da camada de rolamento degradada, que é substituída por uma camada nova. “Seguir essas etapas traz melhores condições de conforto e segurança aos usuários da rodovia, bem como a qualidade final do serviço”, destaca Garcia. Após a aplicação da nova camada em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), a rodovia BR-364 receberá também a pintura da sinalização horizontal.

A obra iniciada na última segunda-feira (14), segue até o final do mês de fevereiro, após o movimento de carnaval, quando o fluxo de veículos costuma aumentar. O coordenador esclarece que o trecho é o mais problemático entre as cidades de Rosário Oeste e Jangada, tendo sido castigado pelas chuvas intensas no último período além do tráfego intenso de caminhões e carretas. A operação é também uma preparação para uma obra de maior porte, de cunho estrutural, que deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2022.