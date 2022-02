Rua Otávio Pitaluga e Avenida Sotero Silva serão fechadas às sextas para abrigar feirantes

Em função do início da obra de reforma geral do espaço da Feira da Vila Aurora, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que a Rua Otávio Pitaluga e a Avenida Sotero Silva serão interditadas todas as sextas-feiras a partir desta sexta-feira (11) entre as 5h às 23h59. As vias serão utilizadas pelos feirantes enquanto as obras estiverem em andamento.

A obra de reforma da Feira da Vila Aurora que terá um custo de aproximadamente R$ 2,3 milhões teve início esta semana e em reunião realizada no último dia 2, ficou acordado entre Prefeitura e feirantes que para evitar maiores prejuízos aos trabalhadores, a obra será feita em duas etapas e a Rua Otávio Pitaluga e a Avenida Sotero Silva ficarão fechadas às sextas-feiras para abrigar os feirantes.

Nesta primeira etapa da obra, os feirantes dos boxes número 1 ao 28 realizarão suas atividades nas duas vias. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito será a responsável pela interdição e garantia de segurança no local.