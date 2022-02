Russos assumem controle de usina nuclear de Chernobyl

O conselheiro do gabinete presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak disse nesta quinta-feira (24) que as forças armadas russas assumiram o controle da planta nuclear de Chernobyl, próximo à cidade fantasma de Pripyat.

Podolyak não soube informar se a instalação, repleta de material radioativo, é segura após confronto entre militares russos e ucranianos. O conselheiro também classificou a ação da Rússia como “completamente sem sentido”.

“É impossível dizer que a usina nuclear de Chernobyl está segura após um ataque completamente sem sentido dos russos”, disse Podolyak, segundo informações da agência internacional Reuters.

Horas antes, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, disse que os soldados do país defenderiam a usina com “suas vidas”.

“Forças de ocupação russas estão tentando controlar Chernobyl. Nossos defensores estão dando suas vidas para que a tragédia de 1986 não se repita”, comentou Zelenski pelo Twitter.

De acordo com um assessor do Ministério do Interior ucraniano, Anton Guerashtshenko, as “tropas dos ocupantes entraram na zona da usina de Chernobyl por Belarus”, país aliado à Rússia.

No início deste mês, tropas ucranianas realizaram exercícios militares na cidade fantasma de Pripyat. O treino simulava uma possível situação de guerra urbana, usando prédios e casas abandonadas após o desastre nuclear de 1986.