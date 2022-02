Saiba o que é Agricultura Familiar e qual sua importância

Por Giulia Jardim – Especial para o AGORAMT

A Agricultura Familiar é a principal fonte de alimentos que chegam às nossas mesas em todas as refeições. Nela, a administração da propriedade e da lavoura é compartilhada por uma família, que tem a atividade agropecuária como sua principal fonte de renda. Com isso, a lavoura acaba se tornando sua casa e seu local de trabalho.

Uma das principais características da agricultura familiar é a produção a partir de propriedades menores de terra, com maior diversidade produtiva. Nem todo agricultor familiar é 100% orgânico ou agroecológico. No entanto, eles são os grandes protagonistas desse tipo de cultivo.

Como surgiu a Agricultura Familiar?

A Agricultura familiar surgiu por meio da Agricultura de subsistência, que é um modelo de agricultura voltada apenas para o sustento alimentar das famílias. Por meio deste sistema, as famílias e suas comunidades plantam apenas o necessário para seu consumo, podendo realizar trocas de produtos com famílias vizinhas.

A partir desta ideia, os pequenos agricultores, que plantavam apenas para consumo próprio, passaram a desenvolver suas lavouras e tê-las como a principal fonte de renda de sua família. Com isso, a produção em massa acaba se tornando mais natural e orgânica.

Qual lei regulamenta a Agricultura Familiar?

A principal lei que regulamenta a Agricultura familiar é a 11.326, publicada em julho de 2006. Essa é a lei que define as diretrizes para formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e aplica os critérios para identificação deste público. Estão previstos na lei diversos requisitos para que o produtor seja considerado familiar, como utilização de mão de obra da família, tenha sua renda principal com a lavoura, entre outros.

Qual a importância da agricultura familiar?

Quando falamos em Agricultura Familiar, muitos têm uma ideia equivocada de produção pequena e simplista. No entanto, os agricultores gerenciam sistemas agrícolas diversificados, contribuindo para a biodiversidade global.

De acordo com dados da ONU (Organizações das Nações Unidas), a Agricultura Familiar é responsável por 80% de toda a produção mundial de alimentos. Ao todo, são mais de 500 milhões de famílias de produtores rurais dedicados à produção agrícola.

No Brasil, esse setor corresponde a 38% do produto interno bruto do país, empregando mais de 14 milhões de trabalhadores rurais. Além disso, de acordo com a Embrapa, são mais de quatro milhões de estabelecimentos familiares em todo o país.

Além disso, no Brasil, a Agricultura Familiar concentra-se especialmente na região Norte do país, fruto da expansão da fronteira agrícola e da difusão de latifúndios pelas demais regiões do território nacional.