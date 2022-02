Sanear define metas para 2022 em reunião anual

O Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis Terezinha Silva de Souza – Sanear, reuniu na manhã de hoje (11) diretores, corpo técnico e colaboradores, para elaborar o Planejamento Estratégico anual da autarquia para o ano de 2022.

A reunião ocorre no início de todos os anos para definir metas a serem atingidas nos próximos 12 meses, segundo o diretor presidente do Sanear Hermes Ávila de Castro, o planejamento faz parte da estratégia da gestão para acompanhar o desenvolvimento de Rondonópolis. ” A cidade cresce a cada dia, hoje temos 95% de esgoto tratado, quanto que a média nacional é de 54,1%, ao passo que temos 100% de nossa água distribuída tratada, a média no Brasil é de 83,7%, segundo os dados do Instituto Trata Brasil (2019), portanto, tudo isso é resultado do planejamento ao longo dos anos.” Informou o presidente da autarquia.

O Planejamento Estratégico é o momento em que a equipe do Sanear reúne cada colaborador concentrado na sua área de atuação para definir metas de trabalho e prioridades que serão desenvolvidas durante o ano, que será apreciada pela diretoria da autarquia. “Além do evento as ações definidas se perpetuam durante todo o ano, sendo que, a equipe desenvolve também um cronograma para monitoramento a execução das metas definidas. Disse o colaborador engenheiro Dalton Virgilio.

Os principais pontos da reunião foram, melhorar ainda mais o abastecimento de água, evitar perdas, através de ações programáticas, evitar desabastecimento no período de estiagem, prever problemas, e agilidade na resolução.

O município é exemplo de saneamento no Centro-Oeste com vários prêmios, dos quais, podemos destacar o da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes), como cidade de grande porte do Centro-Oeste na categoria Rumo a Universalização do Saneamento. “As premiações e os destaques nacionais se devem ao bom desempenho da gestão da autarquia como um todo e, principalmente, ao planejamento estratégico . ”Destacou a diretora administrativa financeira Antonieta Garcete.

O diretor de serviços da autarquia Andelson Gil do Amaral frizou durante a reunião que o planejamento estratégico agiliza os trabalhos do dia a dia das equipes, dando celeridade no atendimento ao cidadão.