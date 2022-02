Santa Casa recebe cheque com valor arrecadado durante ‘Encontro de Empreendedores’

Uma noite promissora e de muita troca de conhecimento que também foi transformada em solidariedade. A Santa Casa de Rondonópolis recebeu nesta quarta-feira (23) um cheque de mais de R$16 mil referente ao dinheiro arrecadado no ‘Encontro de Empreendedores’ de 2021, realizado pela Mostra Kasa.

Hedley Reis, organizador do evento, foi quem realizou a entrega do cheque simbólico.

“Fizemos uma parceria com o Sicredi, para que fosse facilitada a doação desse dinheiro e hoje estamos entregando esse valor”, afirmou.

“Nós do Sicredi temos a mesma filosofia de ajudar as pessoas e as entidades de onde estamos inseridos e por isso gostamos muito de participar” afirmou Marco Túlio, presidente do Sicredi e parceiro do evento.

“Em nome da Santa Casa agradecemos esta doação e graças a Deus e a população estamos fazendo um bom trabalho e queremos ser referência. Agradecemos muitos a vocês por terem ajudado” concluiu a vice-presidente da Santa Casa, Iracema Dinardi Peixoto.