São Paulo joga mal, mas consegue marcar no fim da partida e vence a primeira no Paulistão

O São Paulo finalmente venceu um jogo no Paulistão 2022. Mesmo com um futebol apático e sem empolgar, o time contou com um gol de Marquinhos no finalzinho e bateu o Santo André por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (9), no Morumbi.

Com os pontos somados, o Tricolor foi aos 4, mas segue na 3ª posição do Grupo B. O Ramalhão, com 5, é o 2º do D.

Os dois times voltam a atuar já no final de semana. Enquanto o Santo André entra em campo no sábado, contra a Ferroviária, o São Paulo joga no dia seguinte, visitando a Ponte Preta.

Jogo morno

Com uma escalação bem diferente, com Rogério Ceni optando por jogadores como Leo, que vem jogando como zagueiro, como lateral, o time da casa dominou as ações na primeira etapa, mas quase não assustou o goleiro Fabrício Santana. Abusando das bolas lançadas na área, o timeteve duas boas chances nas cabeçadas de Calleri e Gabriel Sara.

O Santo André, por sua vez, tentava os contra-ataques, mas pouco fez para levar perigo a Jandrei. No apito final, o São Paulo foi para os vestiários sob vaias da torcida.

O cenário permaneceu o mesmo no início da segunda etapa. Até os 9, quando o inacreditável aconteceu. Dudu Vieira fez linda jogada pela direita e cruzou na medida para Gustavo Nescau. Sozinho, com o gol todo aberto, o atacante mandou por cima.

A chance perdida pelo rival inflou a torcida são-paulina, que tentou empurrar o time para cima. Algumas chances foram criadas, mas perigo mesmo apenas aos 27, quando Rigoni bateu falta no travessão.

No mais, o São Paulo abusou de bolas alçadas na área, que foram quase todas afastadas pela zaga do Santo André. Quase, já que uma delas passou.

Gol do alívio

Já aos 45 minutos, Nikão tocou para Eder, que cruzou para a área. Rigoni não alcançou, mas a bola chegou em Marquinhos, que bateu forte, para marcar o gol e decretar a primeira vitória do Tricolor na temporada.