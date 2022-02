Secretaria realiza vacinação infantil contra a Covid-19 em período noturno

A Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis realiza a partir desta segunda-feira (7) até a sexta-feira (11) vacinação infantil contra a Covid-19 também no período noturno. A intenção é ofertar à população o horário estendido e fornecer mais uma alternativa para quem tem dificuldades maiores de comparecer aos postos de saúde nos horários diurnos. Poderão se vacinar neste horário, crianças entre seis e 11 anos.

Para quem optar pela vacinação no período noturno, deve comparecer em um dos seis postos de saúde que terão a vacina disponível para essa faixa etária entre às 18h e 20h30.

A vacinação infantil noturna acontece nos postos de saúde Cidade Alta, Conjunto São José, Mathias Neves, Monte Líbano, Paineiras e Parque das Rosas. Estes locais também irão disponibilizar a vacinação para crianças pela manhã, das 8h às 10h30.

A oferta de primeira dose para crianças entre seis e 11 anos também segue sendo realizada das 8h às 10h30 e das 13h às 16h nos postos de saúde São Francisco, Alfredo de Castro, Vila Goulart, Itapuã, Morumbi, Serra Dourada e Vila Mineira.

Já para as crianças com cinco anos sem comorbidades e aquelas entre cinco e 11 anos com comorbidade e deficiência permanente, a vacinação ocorre no posto de saúde Bom Pastor, também com atendimento das 8h às 10h30 e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira.