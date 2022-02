Sem espaço para concorrer, vereador reafirma apoio à reeleição de Janaína

Vice-presidente local do MDB, o vereador por Rondonópolis Adonias Fernandes reafirmou à coluna que sua prioridade em 2022 é apoiar a candidatura à reeleição da deputada estadual Janaína Riva na ALTM. Sem espaço neste momento para uma pré-candidatura própria pelo partido, a missão, diz será garantir palanque à parlamentar na região Sul.

A definição do projeto reeleição como prioridade foi discutida nesta segunda-feira (21) em uma reunião junto a lideranças do MDB, e não é inédita. “Apoiei a deputada há quatro anos e deixei muito claro minha posição em 2022”, afirma Adonias. No início do ano, o vereador chegou a ensaiar uma pré-candidatura, mas recuou.

Perguntado sobre a relação com outro deputado estadual emedebista, Thiago Silva, por sua representação local, Adonias negou um suposto conflito de interesse. “Respeito o deputado Thiago e é certo que ele saberá seguir seu caminho nestas eleições, mas meu compromisso sempre foi com Janaína. Não há nada de conflito nisso. Sempre foi claro”, diz.